Sperrung in Wernigerode: Anwohner erreichen Ersatz-Bushaltestelle kaum

Wegen einer Großbaustelle ist die Friedrichstraße in Wernigerode fast einen Monat komplett gesperrt. Das hat Folgen für Bus-Fahrgäste, die eine Ersatzhaltestelle nutzen müssen.

Wernigerode - Bis die Friedrichstraße in Wernigerode nach einer Vollsperrung wieder freigegeben wird, müssen Autofahrer und Anlieger noch drei Wochen warten. Wer in die Stadt möchte, ist auf den Bus angewiesen – und eine Ersatzhaltestelle der Harzer Verkehrsbetriebe am Eichberg. Der Weg dorthin ist allerdings eine Zumutung, beklagt Anwohnerin Heidemarie Müller.