Die Turnhalle in Hasselfelde wird schon seit längerer Zeit aufwendig saniert. Das Gebäude sollte mit Ende der Herbstferien für den Sport wieder zugänglich sein. Doch die Halle bleibt länger gesperrt.

Turnhalle in Hasselfelde

Hasselfelde - Die Turnhalle in Hasselfelde ist als Stätte für den Schulsport und Vereinsarbeit ein wichtiges Gebäude in der Oberharz-Stadt. Weil sie aber auch in die Jahre gekommen ist, wird die Halle seit längerer Zeit aufwendig saniert und muss deshalb zeitweise gesperrt werden. Die derzeitige Sperrung, die mit Beginn der Sommerferien begann, sollte eigentlich jetzt, zum Ende der Herbstferien, enden. Doch die Halle bleibt noch etwas längere Zeit geschlossen.