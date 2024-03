In Wernigerode steigen die Preise für die Nutzung der Sportstätten. Der sogenannte Duscheuro wird sogar verdoppelt. Was die Betroffenen wissen müssen.

Sportler müssen in Wernigerode mehr zahlen

Wernigerode. - Für Sportler in Wernigerodes Sportstätten wird es teurer. Der Beitrag, den sie als Beteiligung an den Betriebskosten zahlen, wird verdoppelt. Auch an den Nutzungsgebühren von auswärtigen Vereinen und Sportverbänden wird geschraubt.