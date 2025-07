An der A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte spitzt sich der Streit um die Vorfahrtsregelung zwischen Kreisverwaltung und Autobahn GmbH zu. Radfahrer fordern mehr Sicherheit, während die Autobahn GmbH ihre Vorfahrt infrage stellt. Was nun Klarheit bringen soll.

Streit um Vorfahrt an A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte: Radfahrer fühlen sich ausgebremst

Wernigerode. - Im Streit um die künftige Vorfahrtsregelung und Ausschilderung an der A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte in Fahrtrichtung Braunschweig ist ein Ende nicht in Sicht. Im Gegenteil.