Wetterextreme Sturm sorgt für Hochwasser im Harz: Pegel sind unter Beobachtung

Nach „Ylenia“ und „Zeynep“ hat am Sonntag und in der Nacht zum Montag Sturmtief „Antonia“ die Harzer in Atem gehalten. Starker Regen ließ vor allem die Pegelstände an der Holtemme steigen. Gibt es inzwischen Entwarnung?