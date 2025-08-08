EIL
Programm für Kinder und Erwachsene Tag der offenen Tür bei Theaternatur-Festival im Harz: Das erwartet die Gäste
Das Festival Theaternatur in Benneckenstein lädt für Sonntag, 10. August, zum Tag der offenen Tür ein. Geboten werden Live-Musik, Angebote für Kinder und mehr.
08.08.2025, 14:45
Benneckenstein. - Jede Menge Programm für Erwachsene, Theater-Erprobte, Neugierige und Kinder: Das verspricht das Theaternatur-Festival in Benneckenstein beim diesjährigen Tag der offenen Tür. Dieser wird am Sonntag, 10. August, auf dem Festivalgelände stattfinden.