Was steht auf dem Wunschzettel der Feuerwehrleute im Harz ganz oben und welchen Herausforderungen müssen sie sich 2026 stellen? Kreisbrandmeister Kai‑Uwe Lohse spricht über Drohnen, notwendige Veränderungen und seine Erwartungen an die Politik.

Technik, Ausbildung, Reformen: Kai‑Uwe Lohse über die Zukunft der Harzer Feuerwehren im Jahr 2026

Kai-Uwe Lohse ist seit 1993 Kreisbrandmeister – zunächst im Kreis Wernigerode, seit der Gebietsreform im Jahr 2007 im gesamten Harzkreis.

Landkreis Harz. - Der Blankenburger Kai‑Uwe Lohse hat sein Leben der Hilfe für Menschen in Notlagen verschrieben: Er ist Kreisbrandmeister. Hauptberuflich leitet er den Rettungsdienst-Fuhrpark des Landkreises Harz und engagiert sich zudem als Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen‑Anhalt. Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke berichtet er, welche Herausforderungen 2026 auf die Kameraden der Harzer Feuerwehren zukommen.