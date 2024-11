In den Altstadt-Passagen in Wernigerode wird die Shopping-Lust schnell ausgebremst: Rund die Hälfte der Geschäfte steht leer. Doch nun gibt es Hoffnung. In wenigen Tagen eröffnet ein neuer Laden für Schnäppchenjäger. Nur ein Anfang?

Wernigerode. - Große Bilder und bunte Folien an den Schaufenstern können nicht darüber hinwegtäuschen. In den Wernigeröder Altstadt-Passagen herrscht Leerstand. Rund die Hälfte der knapp 30 Geschäfte ist verwaist. Noch. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Neueröffnung einer großen Handelsmarke auf Hochtouren. Erlebt das Einkaufscenter nun einen Aufschwung?

Diese Hoffnung hegt Marian Fink, der für die Firma „elgeti brothers“ mit Sitz in Berlin als Verwalter der Einkaufsmeile tätig ist. „Wir streben mittelfristig eine Vollvermietung der Altstadt-Passagen an“, versichert er.

Leerstand in Altstadt-Passagen Wernigerode: Umbauten im Einkaufszentrum geplant

Dafür sei das Unternehmen zu Umbauten und Veränderungen an der 1995 eröffneten Passage bereit, wenn es - potentielle - Mieter wünschen. „Im Rahmen der Umstrukturierung werden Mietflächen zum Teil zusammengelegt und/oder geteilt“, erläutert er. „Erste Ansprechpartner sind dabei immer unsere Bestandsmieter.“

Zudem werde versucht, neue Händler und Handelsketten für die Einkaufsmeile mit insgesamt 13.900 Quadratmetern Gewerbefläche zu interessieren. „Um einen attraktiven Mietermix zu schaffen, verhandeln wir aktuell vor allem mit Mietinteressenten aus Einzelhandel und Gastronomie.“ Um wen es sich dabei handelt, dürfe er noch nicht verraten.

Die Wernigeröder Altstadt-Passagen wurden 1995 errichtet. Aktuell befinden sich knapp 30 Ladengeschäfte in der Einkaufmeile - aber fast die Hälfte davon steht leer. Foto: Sandra Reulecke

Doch es gibt eine Ausnahme: Es sei gelungen, für eine rund 850 Quadratmeter große Fläche im Untergeschoss, die jahrelang leer stand, einen „namhaften Mieter“ zu gewinnen. „Dies wertet nicht nur das Objekt auf, sondern macht die Altstadt-Passagen auch für weitere Mietinteressenten attraktiv“, ist der Verwalter sicher.

Nonfood-Discounter Tedi eröffnet neue Filiale in Wernigeröder Altstadt-Passagen

Bei dem Neuzugang handelt es sich um Tedi. Der Nonfood-Discounter bietet Produkte aus Bereichen wie Basteln, Deko, Haushalt, Spielwaren oder Heimwerken an, informiert Unternehmenssprecherin Joleen Keil. Zielgruppe der Kette sind nicht zuletzt Schnäppchenjäger. So seien rund 3.000 Artikel des Sortiments für je einen Euro erhältlich.

Schon für Mittwoch, 11. Dezember, ist die Neueröffnung in den Wernigeröder Altstadt-Passagen geplant. Der Tag werde mit besonderen Angeboten sowie Aktionen wie Glücksraddrehen oder Kinderschminken gefeiert, kündigt die Sprecherin an.

Handel in Wernigerode: Wird Tedi-Filiale in der Grünen Straße nun geschlossen?

Aber was bedeutete das neue Geschäft für den Tedi-Laden, der sich wenige Hundert Meter entfernt in der Grünen Straße befindet? Wird dieser geschlossen? „Die Entwicklung der Filiale werden wir im Anschluss an die Eröffnung der Filiale in den Altstadt-Passagen beobachten und demnach weitersehen“, teilt die Sprecherin mit.

Dazu, ob außerdem die Filiale an der Ilsenburger Straße wieder aufgebaut wird, könne sie aktuell keine Aussage treffen. Der Laden wurde am 24. Mai bei einem Brand völlig zerstört.

Fest stehe aber, das Tedi einen Wachstumskurs einschlage. Derzeit ist das Unternehmen mit 3.200 Filialen in 15 Ländern vertreten. Mittelfristig sollen es 5.000 Läden werden, die neue Arbeitsplätze schaffen. Wie Keil weiter informiert, werden 15 Mitarbeiter für das Wernigeröder Passagen-Geschäft gesucht.