Teurer Spaß? So viel müssen Badegäste in Wernigerode jetzt für Freibad und Schwimmhalle zahlen

Wer in Wernigerode baden will, muss ab sofort mehr bezahlen.

Wernigerode. - Schwimmer und Badefreunde müssen in Wernigerode tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat am Donnerstag grünes Licht für die Erhöhung der Eintrittspreise für Waldhofbad und Schwimmhalle gegeben.

Erwachsene zahlen künftig fünf statt bisher vier Euro pro Tag. Kinder müssen statt zwei nun drei Euro zahlen. Die Familienkarte kosten statt acht Euro künftig zwölf Euro. Für die Zwölfer-Karte für Erwachsene sind 50 statt bisher 40 Euro fällig, für Kinder 30 statt 20 Euro.

Damit hat sich – wenn auch sehr knapp mit 15 Ja-, 13 Nein-Stimmen und einer Enthaltung – der Vorschlag von Hendrik Thurm (Haus&Grund), Thomas Schatz und Hagen Bergmann (beide parteilos) über eine moderatere Erhöhung durchgesetzt. Die Stadtverwaltung hatte deutlich höhere Eintrittspreise gefordert, um gestiegene Ausgaben für den Betrieb der Schwimmbäder teilweise zu decken.

Die Erhöhung sei folgerichtig, um die Kosten zu kompensieren, argumentiere Thurm vor der Abstimmung. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Preise seien „in einigen Punkten aber einfach zu hoch gewesen“.