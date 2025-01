Dieses Schlagloch an der Lindenwarte in Tanne nervt Bewohner des Oberharz-Ortsteils.

Tanne. - Anwohner in Tanne sind sauer: Seit Anfang Dezember klafft ein inzwischen zehn Zentimeter tiefes Schlagloch an der Kreuzung von Schierker Weg und Lindenwarte. Zudem sei die Straßenbeleuchtung in dem Wohngebiet ausgefallen, klagt Anwohner Uwe Gebhardt. Nun gibt es gute Nachrichten aus dem Bauamt der Stadt Oberharz am Brocken für ihn und seine Nachbarn.