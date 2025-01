Doreen Schlegel aus Danstedt im Harz hat früher im Klinikum in Aschaffenburg gearbeitet. Nach der tödlichen Attacke in einem Park ist sie in Gedanken bei ihren ehemaligen Kollegen.

Trauerkerzen, Blumen und Kuscheltiere liegen nach dem tödlichen Angriff in Aschaffenburg am Tatort auf einer Bank.

Danstedt/Aschaffenburg. - Die schrecklichen Ereignisse vom Mittwoch in einem Park in Aschaffenburg bewegen auch die Menschen im Harz. Eine, die eine ganz besondere Beziehung nach Aschaffenburg und das dortige Krankenhaus in Aschaffenburg hat, ist die in Danstedt wohnende Doreen Schlegel.