In ihrem Podcast plaudern die Kaulitz-Zwillinge über Glühwein, Schmalzkuchen und die schönsten Weihnachtsmärkte. Als Bill dabei spontan „Wernigerode!“ ruft, horchen nicht nur Fans aus der Region auf. Tauschen die Brüder im Advent nun etwa Hollywood gegen den Harz?

Wernigerode. - Die Weihnachtsmarkt-Saison naht! Der fiebern auch Bill und Tom Kaulitz entgegen. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ outen sich die beiden Tokio-Hotel-Stars als ausgesprochene Fans von Schmalzkuchen und Co., die sich den Budenzauber keinesfalls entgehen lassen wollen. Kommen sie dafür nach Wernigerode?