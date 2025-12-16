Schierke im Rampenlicht: Einen ganzen Tag lang konnte sich der Harz-Ort in mehreren TV-Shows präsentieren. Nun bleibt die Frage: Gibt es einen nachhaltigen Effekt oder ebbt die Begeisterung schnell wieder ab?

Touristen-Boom nach Fernsehauftritt? So wirkt Schierkes großer TV-Auftritt nach

Schierke. - Einen ganzen Tag lang steht der Oberharz-Ort Schierke im Rampenlicht: Der Fernsehsender MDR hat am Freitag, 5. Dezember, gleich mehrere Shows aus der Feuerstein-Arena übertragen. Doch wie geht es nun, nachdem Kameras und Bühne wieder verschwunden sind, weiter? Hat der TV-Auftritt eine anhaltende Wirkung?