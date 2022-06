Traditionsgaststätte in Wernigerode öffnet trotz Corona wieder

Karl-Heinz Erler zeigt den Tresen in der Gaststätte „Zur Steingrube“ in Wernigerode: Neben vielen alten Filmplakaten setzt er bei der Einrichtung auf rustikalen Charme.

Wernigerode - Mitten in einer der schwersten Phasen der Corona-Krise eröffnet in Wernigerode eine traditionsreiche Gaststätte wieder: „Ich habe trotzdem keine Bedenken, das ist eine Herzenssache für mich“, sagt Karl-Heinz Erler, neuer Inhaber des Lokals „Zur Steingrube“. In Restaurant am Rande der Innenstadt habe der 78-Jährige einst sein erstes Bier getrunken und ab 1964 als Kellner gearbeitet.