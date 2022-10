Traditionshotel Harzhaus Benneckenstein mit wechselvoller Historie

Das Harzhaus in Benneckenstein – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2010 – erlebte in den 110 Jahren seines Bestehens zahlreiche Besitzerwechsel und unterschiedliche Nutzungen.

Benneckenstein - Wer das Ortsausgangsschild Benneckensteins in Richtung Rothesütte hinter sich gelassen hat, dem fällt ein recht imposantes, mit einer Turmhaube gekröntes Gebäude ins Auge: das Harzhaus. Als ein Haus mit wechselvoller Vergangenheit ist es geradezu prädestiniert für eine kurze Retrospektive.

Das Harzhaus ist 1912 als „Georg-Zeidler-Haus“ in Benneckenstein am Heringsbrunnen erbaut worden. Seinen Namen hat es nach dem verstorbenen Geheimen Baurat Major a. D. Georg Zeidler aus Charlottenburg bekommen, dessen Witwe 50.000 Mark für den Bau stiftete. Es sei der „Herzenswunsch“ des Verstorbenen gewesen, für die Wohlfahrtsvereinigung des Beamten-Wirtschaftsvereins/Berlin-Schöneberg im Harz ein Kinderferien- und Erholungsheim errichten zu lassen, teilte die Witwe dem Benneckensteiner Bürgermeister damals mit.

Die Wahl war 1910 auf Benneckenstein gefallen, da die Stadt unter Bürgermeister Kulbe sich großzügig zeigte, indem sie das Bauland kostenlos zur Verfügung stellte.

Im Aufwärtstrend als Kurort

Zum Entschluss für die Ansiedlung hat aber wohl auch beigetragen, dass Benneckenstein sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts in einem Aufwärtstrend als Kurort befand. Beflügelt vom Bau der Harzquerbahn waren mehrere Erholungs- und Kurheime, Pensionen und eine Badeanstalt entstanden. Seit dem 9. September 1899 erfreute sich der Ort der Vorzüge einer modernen Wasserleitung und nur wenige Jahre später auch eines eigenen Elektrizitätswerkes. Aufstrebende Holzwaren- und Textilindustrie sorgten für wirtschaftliche Stabilisierung.

Auch das Vereinsleben erlebte einen Aufschwung, zahlreiche Musik- und Gesangvereine bereicherten das kulturelle Leben. Die erste Trachtengruppe des Harzes wurde 1923 in Benneckenstein gegründet. Eine Kurverwaltung sorgte sich um das Wohl der ausnahmslos „gut situierten“ Sommergäste, und man spekulierte sogar über den Bau eines eigenen Flugplatzes auf dem Rappenberg.

Aber zurück zum Harzhaus: Zur Grundsteinlegung am 21. April 1912 war die Spenderin persönlich anwesend. Pfarrer Brückner hielt die Weihrede, und die Kapsel mit zwölf Dokumenten wurde im Mauerwerk versenkt. Unter den Dokumenten befanden sich unter anderem die Vereinssatzung des Beamten-Wirtschaftsvereins, die Schenkungsurkunde der Frau Zeidler, eine Fotografie des Geheimen Baurats nebst Gattin, zwei Tageszeitungen und das neueste Prospekt von Benneckenstein sowie einige weitere Urkunden.

Wettbewerb für Erholungsheim

Der Entwurf des Erholungsheimes wurde per Ausschreibung durch einen Wettbewerb ermittelt. Die Bauausführung oblag dem Benneckensteiner Zimmermeister Sebastian Baumgarten, und am 5. Juni 1913 erfolgte die feierliche Einweihung des Hauses.

In den folgenden Jahren verlebten Mitglieder des Beamtenbundes nun mit ihren Familien unbeschwerte Urlaubstage in Benneckenstein. Man rühmte eine „sauerstoff- und ozonreiche Luft“ des Hochharzes. Eine erste Zäsur brachte der Erste Weltkrieg, indem hier vorübergehend verwundete Kriegsteilnehmer Aufnahme und Genesung fanden. Mehrere Bauprojekte folgten in den 1920er Jahren, und erneut war das Haus während der Kriegsjahre von 1939 bis 1945 Familien von Frontsoldaten und sogenannten Ausgebombten vorbehalten.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs änderten sich nach Enteignung des Reichsbundes die Besitzverhältnisse. Neuer Eigentümer wurde der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB). Bis Anfang der 1950er Jahre bewohnten vorerst Flüchtlinge das Haus. Danach erfolgte ein Umbau durch die einheimische Baufirma Grote. Von 1962 an kamen vorwiegend Beschäftigte aus den chemischen Buna-Werken Merseburg in das Ferienheim, das nun nicht mehr Georg-Zeidler-Haus, sondern „FDGB Erholungsheim Harzhaus“ hieß.

Erbsenzug wirkt als Gästemagnet

Zusammen mit den anderen Heimen und Privatunterkünften trug es zum Gesamtaufkommen von jährlich mehr als 20.000 Feriengästen bei. Eine gewisse Bekanntheit erlangte es als Partner des „Erbsenzuges“, der wöchentlich Hunderte von Urlauber in eine neu entstandene Köhlerhüttenanlage herankarrte. Die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone hatte magnetische Wirkung.

Nach der Wende 1989 und der Auflösung des Gewerkschaftsbundes schlugen vorerst zwei Versuche von Privatisierungen fehl. Den Stillstand des Hauses beendete erst Architekt Horst Haag aus Stuttgart im Mai 1994, indem er das marode Hotel käuflich erwarb und es durch eine Investition von fünf Millionen D-Mark auf den modernsten Stand brachte. Am 11. Mai 1995 begann mit der Neueröffnung unter Pächterin Elfi Wendt als Haag & Wendt GmbH der dritte Teil der Erfolgsgeschichte.

Eine große und 1,8 Millionen D-Mark teure Freizeit-Sporthalle entstand 1999, und nachfolgend erhielt das Hotel einen Wintergarten. Zur Einweihungsfeier bekundete der damalige Wernigeröder Landrat Michael Ermrich (CDU), dass Benneckenstein, dem nach der Wende der Titel „touristische Modellstadt Sachsen-Anhalt“ verliehen worden war, nun „ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vervollständigung seiner Infrastruktur gelungen“ sei.

Zenit um die Jahrtausendwende

Zur Jahrtausendwende konnten die bis dahin höchsten Umsatzzahlen erreicht werden. Die Bettenkapazität konnte durch den Bau von zwei Ferien-Blockhäusern noch vergrößert werden.

Ein unerwarteter Gästerückgang nach Einführung des Euro und der Wegzug von Elfi Wendt 2006 brachten einen extremen Einschnitt. Ein nachfolgender Pächter machte sich schon nach einem halben Jahr des absoluten Missmanagements wieder auf und davon, eine Katastrophe hinterlassend. Leerstand und Vandalismus folgten. Das 80-Betten-Haus wäre verloren gewesen, wenn nicht der Benneckensteiner Bürgermeister Hans Herbert Schulteß (CDU) in Wilfried Wietfeldt einen neuen und tatkräftigen Investor gefunden hätte.

Wilfried Wietfeldt, Brunnenbauer und passionierter Jäger aus Celle, hatte einige Jahre zuvor einen Teil des Stadtwaldes von Benneckenstein in Pacht genommen und fühlte sich aufgrund dessen mit dem beschaulichen Harzort sehr verbunden. Nach einem Dreivierteljahr des Leerstandes und diversen Investitionen fand am 1. Mai 2008 die feierliche Wiedereröffnung des neu renovierten Hauses statt. Im darauffolgenden Herbst ließ Wilfried Wietfeldt ein Wildgatter anlegen, dessen Wildbestand sich nachfolgend sichtbar erweiterte und ein wahrer Blickfang wurde. Dank des privaten Engagements konnte die Erfolgsgeschichte des Hotels fortgeschrieben werden. Vielfach trat Wietfeldt bisher auch als großzügiger Sponsor für die Stadtgemeinde in Erscheinung. Die Feier zum 100. Geburtstag des Vier-Sterne-Hauses in Verbindung mit einem Köhlerfest im Sommer 2013 wurde zu einem Höhepunkt in der Ära des Harzhauses.

Trennung nach Tod von Benneckensteins Mäzen

Es sollte bis heute der Letzte gewesen sein. Benneckensteins Mäzen starb am 3. Juli 2019, und seine Erben trennten sich umgehend von dem immer noch gut florierenden Hotel – zur großen Überraschung der Einwohner. In der Folge sanken die Übernachtungszahlen in dem Oberharz-Ortsteil erheblich.

Das vorerst letzte Kapitel der Harzhaus-Geschichte schreibt seit dem 5. Dezember 2019 ein neuer Besitzer - ein Hotelier aus dem Großraum Hannover, der in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung tritt. Mehrere Anfragen der Harzer Volksstimme zu seinen Plänen für das Benneckensteiner Traditionshaus hat er bisher unbeantwortet gelassen. Zwischenzeitlich ist das Hotel zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt worden.