Tradtion, Genuss und Musik: Die 34. Neustadter Weintage sind in Wernigerode eröffnet worden

Weinprinzessin Eva vor der Eröffnung der Neustadter Weintage in Wernigerode.

Wernigerode. - Auf die Freundschaft! In Wernigerode wird noch bis zum Sonntag, 13. Juli, zu einem Wochenende voll gepackt mit Musik und Traditionen eingeladen - den Neustadter Weintagen. Eines darf dabei nicht fehlen: Rebensaft. Zum 34. Mal präsentieren zahlreiche Winzer aus der rheinland-pfälzischen Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße auf dem Wernigeröder Marktplatz ihre Erzeugnisse.

Schon die Eröffnung am späten Freitagnachmittag ist ein Hingucker gewesen: Mit dem „Küferschlag“ ist das Festwochenende gestartet. Dabei handelt es sich um einen althergebrachten Zunft- und Handwerkstanz der Fassbinder.

Winzer aus Wernigerodes Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße eröffnen das dreitägige Weinfest im Harz. Sandra Reulecke

Wer den pfälzischen Wein kosten möchte, bekommt dazu am Samstag, 12. Juli, ab 11 Uhr wieder die Gelegenheit. Dann öffnen die Ausschankstellen. „Lieder zum Wein“ werden ab 14 Uhr gespielt. Am Nachmittag gibt es neben Musik auch Wissenswertes über die Partnerstadt zu hören. Es wird zu Verkostungen und zum Rätseln eingeladen. Mit etwas Glück treffen die Festbesucher sogar eine Majestät - auch die pfälzische Weinprinzessin ist in den Harz gereist. Die Weinparty mit der Band Happiness startet um 20 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Neustadter Weintage in Wernigerode werden mit dem Küfertanz eröffnet. Sandra Reulecke

Weitergefeiert wird am Sonntag, 13. Juli, ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Der Ausschank endet um 16 Uhr.