weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Abschied von beliebtem Stadtführer: Trauer um Wernigeröder Original: Nachtwächter Rudolf Nüchterlein ist verstorben

Abschied von beliebtem Stadtführer Trauer um Wernigeröder Original: Nachtwächter Rudolf Nüchterlein ist verstorben

Rudolf Nüchterlein prägte das Stadtbild Wernigerodes wie kaum ein anderer. In seinem markanten Nachtwächter-Kostüm brachte er als Stadtführer 23 Jahre lang Menschen die Geschichte seiner Heimat näher. Nun ist er gestorben. Wer führt sein Vermächtnis fort?

Von Sandra Reulecke 25.11.2025, 06:15
Rudolf Nüchterlein, seit Jahrzehnten als Wernigerodes Nachtwächter bekannt, ist gestorben.
Rudolf Nüchterlein, seit Jahrzehnten als Wernigerodes Nachtwächter bekannt, ist gestorben. Archivfoto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Er ist wohl einer der bekanntesten und meist fotografierten Männer Wernigerodes gewesen: 23 Jahre lang gab Rudolf Nüchterlein in als Nachtwächter Führungen durch die Harz-Stadt. Nun ist der 81-Jährige gestorben.