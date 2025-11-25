Abschied von beliebtem Stadtführer Trauer um Wernigeröder Original: Nachtwächter Rudolf Nüchterlein ist verstorben

Rudolf Nüchterlein prägte das Stadtbild Wernigerodes wie kaum ein anderer. In seinem markanten Nachtwächter-Kostüm brachte er als Stadtführer 23 Jahre lang Menschen die Geschichte seiner Heimat näher. Nun ist er gestorben. Wer führt sein Vermächtnis fort?