Die Stadt Oberharz am Brocken hat den Haushaltsplan für 2025 beschlossen. Worin investiert werden soll und wieso mit Mehrausgaben gerechnet wird.

Trotz Millionendefizit: An diesen Stellen investiert der Oberharz in seine Infrastruktur

Die Stadt Oberharz am Brocken hat ihren Haushalt beschlossen. Was darin zu finden ist.

Oberharz am Brocken. - Grünes Licht für den Haushalt 2025 der Stadt Oberharz am Brocken: Einstimmig sprachen sich die Stadtratsmitglieder am Dienstagabend, 11. März, für den Beschluss aus. Damit sind die Weichen für anstehende und teils dringende Projekte gestellt.