An Wernigerodes Flaniermeile, der Breiten Straße, entsteht neuer Wohnraum. Gleichzeitig sinken die Einwohnerzahlen der Harz‑Stadt. Warum das dennoch kein Widerspruch ist, erläutert der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft WWG.

In der Breiten Straße in Wernigerode wird derzeit eine der letzten Baulücken geschlossen. Die künftigen Mieter dürfen sich auf einen Ausblick zum Schloss freuen.

Wernigerode. - Immer wieder bleiben Passanten stehen, um sich die Fortschritte in Wernigerodes Breiter Straße zu begutachten: Eine der letzten Baulücken in der Innenstadt wird geschlossen. Dort, wo Bomben im Zweiten Weltkrieg ein Gebäude zerstört haben, entsteht nun ein neues Wohnhaus.