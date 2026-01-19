Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft Trotz sinkender Einwohnerzahlen: WWG baut neue Wohnungen in Wernigerodes Innenstadt
An Wernigerodes Flaniermeile, der Breiten Straße, entsteht neuer Wohnraum. Gleichzeitig sinken die Einwohnerzahlen der Harz‑Stadt. Warum das dennoch kein Widerspruch ist, erläutert der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft WWG.
19.01.2026, 06:15
Wernigerode. - Immer wieder bleiben Passanten stehen, um sich die Fortschritte in Wernigerodes Breiter Straße zu begutachten: Eine der letzten Baulücken in der Innenstadt wird geschlossen. Dort, wo Bomben im Zweiten Weltkrieg ein Gebäude zerstört haben, entsteht nun ein neues Wohnhaus.