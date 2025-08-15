Auf der „Tour der Hoffnung“ radeln Teilnehmer durch Deutschland, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln. Der Stapelburger Roland Jahn war mit einer prominenten Weggefährtin erneut dabei. Nach der Rückkehr in den Harz erhielt er weitere Hilfe für krebskranke Kinder.

Über eine Millionen Euro für krebskranke Kinder erradelt: Harzer fährt Tour der Hoffnung mit

Mitglieder des Vereins Kinderlachen009 Rügen fuhren bei der Tour der Hoffnung 2025 mit (von links): Antje Coordt, Roland Jahn aus Stapelburg und Olympiasiegerin Kathrin Boron.

Stapelburg/Osterwieck. - Für Eltern kann eine Welt zusammenbrechen, wenn ihr eigenes Kind an Krebs erkrankt. Um die Erforschung der Krankheit und bessere Therapien voranzutreiben, rief der Gießener Mediziner Fritz Lampert die Tour der Hoffnung 1983 ins Leben. Bereits zum 42. Mal fand die Charity-Radtour diesen August statt. Mit dabei: Ein Sportler aus dem Harz.