Ukraine Krieg Ilsenburg: Autozulieferer Thyssenkrupp leidet unter China-Lockdown

Die Folgen des Corona-Lockdowns im Frühjahr in China und des Krieges in der Ukraine sind steigende Rohstoff- und Logistikkosten. Wie Autozulieferer Thyssenkrupp Dynamic Components in Ilsenburg im Harz davon betroffen ist und wie die Preise gestiegen sind, berichtet Firmensprecher Konrad Böcker.