Nach einer Havarie auf dem Areal der Grobblech GmbH in Ilsenburg ist eine unbekannte Menge Säure in die Ilse gelangt. Die Stadt warnt vor der Wasserentnahme aus dem Fluss.

Ilsenburg - Tote Fische, die am Mittwochvormittag in der Ilse trieben: Diese Entdeckung veranlasste Anwohner, das Ordnungsamt der Stadt Ilsenburg zu verständigen. Die Mitarbeiter alarmierten zunächst die freiwillige Feuerwehr der Ilsestadt.

Während die Aktiven vor Ort die Lage sondierten, sei bekannt geworden, dass durch eine Havarie in der Ilsenburger Grobblech GmbH Säure in den Fluss gelangt sein soll, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Über die Ursache und Begleitumstände der Havarie ist bislang noch nichts bekannt, ebenso, wieviel Säure in welcher Konzentration in den Fluss gelangt ist. Nach Volksstimme-Informationen soll es sich um Schwefelsäure handeln.

Die Stadt Ilsenburg und die Gemeinde Nordharz warnen davor, Wasser aus der Ilse zu entnehmen oder damit in Berührung zu kommen.