Um 3 Uhr morgens mussten die Busfahrer der Harzer Verkehrsbetriebe am Freitag zum Alkoholtest antreten. Hintergrund ist der Unfall eines Kollegen unter Drogeneinfluss. Das überraschende Ergebnis der Tests und was den Unfallfahrer jetzt erwartet.

Nach Drogen-Unfall in Wernigerode: Unangekündigte Alkoholtests bei Busfahrern im Harz

Mit gutem Beispiel vorneweg: Auch Christian Fischer, Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB/links), unterzog sich gegen 3 Uhr bei Betriebsleiter Bernd Franke einem Atemalkoholtest – Ergebnis: 0,0 Promille.

Landkreis Harz. - Überraschender Schichtbeginn bei den Harzer Verkehrsbetrieben (HVB): Nach einem Unfall mit einem Bus in Wernigerode, bei dem der Drogentest beim Busfahrer positiv ausgefallen war, setzt das Transportunternehmen verstärkt auf Prävention: Am Freitag (5. Dezember) wurden die Fahrer der Frühschicht sowie Mitarbeiter im Betriebshof Halberstadt gegen 3 Uhr mit einem Atemalkoholtest überrascht.