Fahndung im Harzkreis Unfallflucht in Elbingerode: Seniorin (86) auf B27 von Transporter erfasst – Polizei sucht Fahrer

In Elbingerode (Harz) sorgt eine Unfallflucht für Aufsehen: Eine Seniorin wurde beim Überqueren der Bundesstraße 27 von einem Transporter angefahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.