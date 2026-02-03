Fahndung im Harzkreis Unfallflucht in Elbingerode: Seniorin (86) auf B27 von Transporter erfasst – Polizei sucht Fahrer
In Elbingerode (Harz) sorgt eine Unfallflucht für Aufsehen: Eine Seniorin wurde beim Überqueren der Bundesstraße 27 von einem Transporter angefahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.
03.02.2026, 12:15
Elbingerode - Entsetzen und Empörung in Elbingerode (Harz): Nach einem schweren Unfall mit einer betagten Passantin auf der Bundesstraße 27 flüchtete der beteiligte Unfallfahrer. Die Polizei sucht nach ihm und hofft auf Zeugenhinweise.