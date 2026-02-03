weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Fahndung im Harzkreis: Unfallflucht in Elbingerode: Seniorin (86) auf B27 von Transporter erfasst – Polizei sucht Fahrer

Fahndung im Harzkreis Unfallflucht in Elbingerode: Seniorin (86) auf B27 von Transporter erfasst – Polizei sucht Fahrer

In Elbingerode (Harz) sorgt eine Unfallflucht für Aufsehen: Eine Seniorin wurde beim Überqueren der Bundesstraße 27 von einem Transporter angefahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Von Dennis Lotzmann 03.02.2026, 12:15
An dieser Stelle überquerte am Montag, 2. Februar, eine 86 Jahre alte Frau in Elbingerode (Harz) die Bundesstraße 27 und wurde von einem orangefarbenen Transporter erfasst.
An dieser Stelle überquerte am Montag, 2. Februar, eine 86 Jahre alte Frau in Elbingerode (Harz) die Bundesstraße 27 und wurde von einem orangefarbenen Transporter erfasst. Foto: Polizei

Elbingerode - Entsetzen und Empörung in Elbingerode (Harz): Nach einem schweren Unfall mit einer betagten Passantin auf der Bundesstraße 27 flüchtete der beteiligte Unfallfahrer. Die Polizei sucht nach ihm und hofft auf Zeugenhinweise.