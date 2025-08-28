Extrem-Mountainbiker Marcus Sölter aus Wernigerode denkt trotz gesundheitlicher Rückschläge nicht ans Aufhören. Nach seinem beeindruckenden Comeback bei der Deutschen Meisterschaft in Schierke peilt der Extrem-Radsportler neue Ziele an, schon im September geht es für ihn weiter.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon in Schierke fuhr der Harzer Marcus Sölter auf Platz 37.

Wernigerode. - Nur gut ein halbes Jahr nach einem Herzinfarkt ist Extrem-Radsportler Marcus Sölter aus dem Harz im August bei den Deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon gestartet. Im Rennen der Eliteklasse landete der 36-Jährige bei seinem Heimspiel zum Endurothon in Schierke auf Rang 37. Damit hat er sich einen Traum erfüllt, steckt sich aber schon die nächsten großen Ziele.