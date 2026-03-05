weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. 24/7-Dorfladen nahe Wernigerode: „Unser Schopp“ in Silstedt: Abo-Quote erreicht – wann ist mit der Eröffnung zu rechnen?

24/7-Dorfladen nahe Wernigerode „Unser Schopp“ in Silstedt: Abo-Quote erreicht – wann ist mit der Eröffnung zu rechnen?

Die Silstedter haben es geschafft: Sie haben gut 100 Prozent der notwendigen Abos erreicht, damit sich das Start-up „Unser Schopp“ im Ort ansiedeln kann. Welche Schritte nun folgen müssen und wann der 24/7-Supermarkt eröffnen könnte.

Von Sandra Reulecke 05.03.2026, 10:15
Sandy Hoppert und Marius Schiel, Gründer von „Unser Schopp“, haben Grund zur Freude: Ein Dorfladen nach ihrer Vision ist nun im Wernigeröder Ortsteil Silstedt in greifbare Nähe gerückt.
Sandy Hoppert und Marius Schiel, Gründer von „Unser Schopp“, haben Grund zur Freude: Ein Dorfladen nach ihrer Vision ist nun im Wernigeröder Ortsteil Silstedt in greifbare Nähe gerückt. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Silstedt. - Rund um die Uhr einkaufen – sogar am Wochenende und an Feiertagen: Das wird im Wernigeröder Ortsteil Silstedt bald möglich sein. Das Container-Dorfladen-Konzept „Unser Schopp“ stößt vor Ort auf so großes Interesse, dass die größte Hürde nun genommen ist.