Die Silstedter haben es geschafft: Sie haben gut 100 Prozent der notwendigen Abos erreicht, damit sich das Start-up „Unser Schopp“ im Ort ansiedeln kann. Welche Schritte nun folgen müssen und wann der 24/7-Supermarkt eröffnen könnte.

„Unser Schopp“ in Silstedt: Abo-Quote erreicht – wann ist mit der Eröffnung zu rechnen?

Sandy Hoppert und Marius Schiel, Gründer von „Unser Schopp“, haben Grund zur Freude: Ein Dorfladen nach ihrer Vision ist nun im Wernigeröder Ortsteil Silstedt in greifbare Nähe gerückt.

Silstedt. - Rund um die Uhr einkaufen – sogar am Wochenende und an Feiertagen: Das wird im Wernigeröder Ortsteil Silstedt bald möglich sein. Das Container-Dorfladen-Konzept „Unser Schopp“ stößt vor Ort auf so großes Interesse, dass die größte Hürde nun genommen ist.