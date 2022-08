Ursache für Waldbrand bei Blankenburg im Harz wohl entdeckt

Blankenburg - Brandgeruch und dichte Rauchschwaden über dem Großen Renneberg in Börnecke haben am späten Sonntagabend (28. August) zunächst die freiwilligen Feuerwehren aus Börnecke und Westerhausen alarmiert. Um 22.57 Uhr ertönen zum ersten Mal die Sirenen. Doch die Kameraden finden nichts, was auf ein Feuer in diesem Gebiet hinweist. Die Drohnengruppe der Blankenburger Feuerwehr wird nachalarmiert, sucht das Gelände mit ihren fliegenden Augen ab. Nach einer Stunde stellt sich heraus, dass es im nördlichen Teil des Waldgebietes Heers lichterloh brennt: unweit das Pastorenkopfes und Hunderte Meter vom eigentlich gemeldeten Einsatzort entfernt.