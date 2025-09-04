Fair gegenüber den Sportlern in Wernigerode oder eine echte Gefahr für das Vereinsleben in den Ortsteilen? Eine geplante Gebührenanpassung für Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sorgt derzeit für Zündstoff in der Harz-Stadt.

Vereine, die die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen in Wernigerodes Ortesteilen - wie hier in Benzingerode - nutzen, sollen mehr zur Kasse gebeten werden.

Wernigerode. - Mitgliederreichtum - was die meisten Vereine anstreben, könnte denen in Wernigerodes Ortsteilen teuer zu stehen kommen. Wortwörtlich: Die Stadtverwaltung hat die Preise für die Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern und Co. überarbeitet. Das sorgt für Diskussionen und Existenzängste.