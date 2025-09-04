weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrenamt im Harz: Vereinsleben in Gefahr? Wernigerode diskutiert Gebühren-Schock für Dorfgemeinschaftshäuser

Ehrenamt im Harz Vereinsleben in Gefahr? Wernigerode diskutiert Gebühren-Schock für Dorfgemeinschaftshäuser

Fair gegenüber den Sportlern in Wernigerode oder eine echte Gefahr für das Vereinsleben in den Ortsteilen? Eine geplante Gebührenanpassung für Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sorgt derzeit für Zündstoff in der Harz-Stadt.

Von Sandra Reulecke 04.09.2025, 10:34
Vereine, die die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen in Wernigerodes Ortesteilen - wie hier in Benzingerode - nutzen, sollen mehr zur Kasse gebeten werden.
Vereine, die die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen in Wernigerodes Ortesteilen - wie hier in Benzingerode - nutzen, sollen mehr zur Kasse gebeten werden. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Mitgliederreichtum - was die meisten Vereine anstreben, könnte denen in Wernigerodes Ortsteilen teuer zu stehen kommen. Wortwörtlich: Die Stadtverwaltung hat die Preise für die Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern und Co. überarbeitet. Das sorgt für Diskussionen und Existenzängste.