Ehrenamt im Harz Vereinsleben in Gefahr? Wernigerode diskutiert Gebühren-Schock für Dorfgemeinschaftshäuser
Fair gegenüber den Sportlern in Wernigerode oder eine echte Gefahr für das Vereinsleben in den Ortsteilen? Eine geplante Gebührenanpassung für Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen sorgt derzeit für Zündstoff in der Harz-Stadt.
04.09.2025, 10:34
Wernigerode. - Mitgliederreichtum - was die meisten Vereine anstreben, könnte denen in Wernigerodes Ortsteilen teuer zu stehen kommen. Wortwörtlich: Die Stadtverwaltung hat die Preise für die Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern und Co. überarbeitet. Das sorgt für Diskussionen und Existenzängste.