Bei einer Verkehrskontrolle in Wernigerode haben die Beamten gleich mehrere Verkehrssünden festgestell. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

In Wernigerode wird gegen einen Mann ermittelt, der gleich zwei Verkehrssünden beging.

Wernigerode (vs) l Am Sonntag haben die Beamten aus Wernigerode einen Verkehrssünder geschnappt. In der Albert-Bartels-Straße fiel der 31-jährige Fahrer eines Suzuki Swift auf.

Denn: Der Fahrer des Kleinwagens hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Während die den Mann kontrolliert haben, stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ein Test ergab einen Wert von 1,52 Promille. Deshalb wurde auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die soll nun den tatsächlichen Alkoholwert im Blut feststellen. "Gegen den Mann wird jetzt wegen des Führens eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses ermittelt", so die Beamten.