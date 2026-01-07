Polizei sowie Bergwacht aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hatten nach einem vermissten Senior aus Ilsenburg gesucht. Nun steht fest: Er ist tot.

Die Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-jährigen Senior aus Ilsenburg.

Ilsenburg. – Seit Dienstag, 6. Januar, wurde ein 83-jähriger Senior aus Ilsenburg vermisst. Bei der Suche nach dem Mann kamen sowohl ein ausgebildeter Suchhund als auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Mann wurde leblos gefunden, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Jedoch lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.