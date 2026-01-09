EIL:
Geld durch Herzensbaum 700 Euro für Igel in Not: Königsborn überrascht Steffis Tierhilfe in Ringelsdorf
Kürzlich ist Steffis Tierhilfe aus Ringelsdorf für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzbundes nominiert gewesen. Nun erhält sie durch eine ganz besondere Aktion weitere Unterstützung aus Königsborn.
09.01.2026, 07:06
Ringelsdorf/Königsborn. - Seit etwa fünf Jahren kümmert sich Stefanie Jaksch in Ringelsdorf um verwaiste oder verletzte Igel. Dabei ist „Steffis Tierhilfe“ eine zentrale Anlaufstelle für Tiere in Not, um die sich Jaksch ehrenamtlich kümmert.