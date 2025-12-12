Verpackungssteuer in Wernigerode? Lange haben sich Stadtrat und Verwaltung mit der Steuer für Pizzakartons, Becher und Einweggeschirr beschäftigt. Jetzt herrscht Klarheit.

Kommt die Verpackungssteuer? Wernigerode fällt eine klare Entscheidung

Die Verpackungssteuer gibt es bereits in Tübingen und Konstanz - in Wernigerode bislang nicht.

Wernigerode. - Gebühren auf Einweggeschirr, Pizzakartons und Getränkebecher: Folgt Wernigerode dem Beispiel der Stadt Tübingen und bringt eine Verpackungssteuer auf den Weg? Die Entscheidung ist gefallen.