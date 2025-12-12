weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Abgabe für Imbisse und Restaurants: Kommt die Verpackungssteuer? Wernigerode fällt eine klare Entscheidung

Verpackungssteuer in Wernigerode? Lange haben sich Stadtrat und Verwaltung mit der Steuer für Pizzakartons, Becher und Einweggeschirr beschäftigt. Jetzt herrscht Klarheit.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 12.12.2025, 16:55
Die Verpackungssteuer gibt es bereits in Tübingen und Konstanz - in Wernigerode bislang nicht.
Die Verpackungssteuer gibt es bereits in Tübingen und Konstanz - in Wernigerode bislang nicht. Symbolfoto: dpa

Wernigerode. - Gebühren auf Einweggeschirr, Pizzakartons und Getränkebecher: Folgt Wernigerode dem Beispiel der Stadt Tübingen und bringt eine Verpackungssteuer auf den Weg? Die Entscheidung ist gefallen.