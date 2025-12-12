LIVE:
Abgabe für Imbisse und Restaurants Kommt die Verpackungssteuer? Wernigerode fällt eine klare Entscheidung
Verpackungssteuer in Wernigerode? Lange haben sich Stadtrat und Verwaltung mit der Steuer für Pizzakartons, Becher und Einweggeschirr beschäftigt. Jetzt herrscht Klarheit.
Aktualisiert: 12.12.2025, 16:55
Wernigerode. - Gebühren auf Einweggeschirr, Pizzakartons und Getränkebecher: Folgt Wernigerode dem Beispiel der Stadt Tübingen und bringt eine Verpackungssteuer auf den Weg? Die Entscheidung ist gefallen.