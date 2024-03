Verpackungssteuer ja oder nein? Tübingen kassiert pro Jahr 800.000 Euro für Einweggeschirr. Ein Weg, den nun auch Wernigerode einschlagen will.

Steuer auf Kaffeebecher in Wernigerode: Wann kommt Verpackungssteuer?

Einweg-Trinkbecher wie diese könnten in Wernigerode künftig besteuert werden. In Tübingen wird die Verpackungssteuer bereits kassiert.

Wernigerode. - Wird Imbiss-Essen künftig besteuert? Tübingen hat es vorgemacht. In der baden-württembergischen Stadt gibt es seit 2022 eine Steuer für Einweggeschirr. Auch in Wernigerode wird es in Sachen Verpackungssteuer konkreter.