Sperrung und Tempolimit auf Autobahn Verzögerung auf A36-Baustelle im Harz: Wann wieder alle Fahrspuren bei Wernigerode frei sind
Auf der Autobahn 36 ist weiter Geduld gefragt: Die Baustelle zwischen Wernigerode-Mitte und dem Dreieck Nordharz dauert länger als geplant. Was zu den Verzögerungen führt und wann wieder alle Spuren befahrbar sind.
17.12.2025, 06:15
Wernigerode. - Auf der Autobahn 36 zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz müssen Pendler weiter mit Einschränkungen leben. Bei den Vorbereitungen für eine Sanierung der Fahrbahn gibt es Verzögerungen.