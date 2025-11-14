weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Autobahn A36: Sperrung und Einschränkungen durch Baustelle

Autobahn zwischen Wernigerode und Niedersachsen Zwölf Kilometer lange Baustelle auf A36 im Harz: Sperrung von Fahrspuren ist nur der Anfang

Auf der Autobahn 36 brauchen Pendler Geduld: Zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz ist seit Oktober nur eine Spur frei. Warum die Einschränkungen nötig sind, wie lange sie dauern und welche Mega-Baustelle 2026 folgen könnte.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 14.11.2025, 09:05
Auf der Autobahn 36 zwischen Wernigerode und dem Dreieck Nordharz ist in beide Richtungen jeweils eine von zwei Fahrspuren gesperrt.
Wernigerode. - Pendler auf der Autobahn 36 zwischen dem Harz und Niedersachsen sind genervt: Seit Anfang Oktober geht es auf rund zwölf Kilometern jeweils nur ein- statt zweispurig voran. Dabei dienen die aktuellen Einschränkungen nur der Verkehrssicherung für die Bauvorbereitung einer Instandsetzung der Fahrbahn, die immer wieder für Frust sorgt.