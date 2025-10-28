Im Oberharz wird aktuell viel gebaut: Straßen werden dafür teils gesperrt, teils wird der Verkehr mit Ampelanlagen geregelt. Was der Grund für die sich überschneidenden Baustellen ist und auf welche sich die Autofahrer 2025 noch einstellen müssen.

Viele Baustellen im Oberharz nerven Autofahrer: 2025 kommen sogar noch weitere dazu

Zwischen Königshütte und Tanne auf der L98 wird aktuell ein Teil einer Stützwand erneuert.

Stadt Oberharz am Brocken. - Autofahrer, die im Oberharz unterwegs sind, müssen seit einiger Zeit viel Geduld aufbringen. In dem Gebiet begegnen den Fahrern aktuell einige Baustellen, die häufig mit einer halbseitigen Sperrung einhergehen. Der Verkehr wird dabei oft über eine Ampelanlage geregelt. Und es werden nicht die letzten Baustellen sein, auf die sich die Verkehrsteilnehmer 2025 einstellen müssen.