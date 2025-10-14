Die familiengeführte Ferienanlage „Zum Wildbach“ in Schierke ist zum beliebtesten Anbieter von Ferienwohnungen im Harz gekürt worden. Wie sich der Gästeliebling ständig neu erfindet, auf Tourismustrends reagiert und die Chancen für Buchungen in den Herbst- und Weihnachtsferien stehen.

Vier Mal in Folge Gästeliebling im Harz: das Erfolgsgeheimnis der Ferienanlage „Zum Wildbach“

Die Ferienanlage "Zum Wildbach" mit ihren 20 Ferienwohnungen und drei Doppelzimmern ist am Barenberg in Schierke zu finden.

Schierke. - Das vierte Jahr in Folge darf sich die Ferienanlage „Zum Wildbach“ mit dem Titel „Gästeliebling“ der Reiseregion Harz in der Kategorie Ferienwohnung schmücken. Für die Auszeichnung des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt werden die Rezensionen von Gästen aus mehr als 250 Bewertungsplattformen ausgewertet. Der Familienbetrieb in Schierke will sich nicht auf dem erneuten Erfolg ausruhen.