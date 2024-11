Wernigerode/mg. - Wer im Harz noch nach der passenden Weihnachtsdeko für die eigenen vier Wände sucht, wird hier garantiert fündig: Die Lebenshilfe Wernigerode lädt zu ihrem Advents- und Wintermarkt ein, auf dem alles von handgefertigten Kerzen bis zur Figürchen und Baumschmuck angeboten wird.

Zum Stöbern in der Kreativ-Werkstatt laden die Organisatoren für Sonnabend, 23. November, von 10 bis 17 Uhr ein. Auf dem Außengelände Am Fischerhof 1 in Wernigerode warten auf Gäste zudem Glühwein, eine Feuerschale und ein Foodtruck, verspricht Lebenshilfe-Geschäftsführer Andreas Kikillus. „Wir hoffen auf eine schöne Advents-Atmosphäre und viel Interesse an den Produkten, die bei uns hergestellt werden.“ Gleichzeitig könnten Besucher etwas über die Arbeit der Menschen mit Behinderung in der Werkstatt lernen.

Damit will die gemeinnützige GmbH an die Adventsausstellungen und Tage der offenen Tür anknüpfen, die 2023 einen Neustart erlebten und vor der Corona-Pandemie viele Besucher an den Lebenshilfe-Standort am Veckenstedter Weg zogen. Dort soll es im nächsten Jahr wieder ein ähnliches Angebot geben. Zunächst aber laufen die Vorbereitungen für den kleinen Weihnachtsmarkt: „Dafür produzieren wir seit einem halben Jahr“, betont Kikillus.