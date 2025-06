Der Gehweg im Park beim Christinenteich in Elbingerode wird häufig genutzt, von Einwohnern und Patienten des Diakonie-Krankenhauses. Jedoch befindet sich dieser in einem schlechten Zustand. Der Ortschaftsrat bemüht sich deshalb um eine Ausbesserung des Wegs.

Der Gehweg nahe der Teichanlage in Elbingerode ist stellenweise in keinem guten Zustand mehr.

Elbingerode. - Es ist ein beliebter Parkweg in Elbingerode: Der Gehweg entlang des Naturbades Christinenteich in Elbingerode. Allerdings befindet sich dieser an manchen Stellen in keinem guten Zustand mehr.