  4. Kunsthandwerk in Schierke: Von der Dorfschmiede zur Töpferei: Adventsdeko aus Harzer Haus mit erstaunlicher Wandlung

In Schierkes Alter Schmiede entstehen handgefertigte Keramik-Unikate mit Harz-Charme. Welche davon sich als Adventsdeko und Weihnachtsgeschenke eignen und wie sich die Inhaberin ihren Lebenstraum erfüllte.

Von Holger Manigk 02.12.2025, 06:45
Dana Grundmann bietet in der Töpferei Alte Schmiede in Schierke Keramik-Weihnachtsdekoration an.
Dana Grundmann bietet in der Töpferei Alte Schmiede in Schierke Keramik-Weihnachtsdekoration an. Foto: Holger Manigk

Schierke. - Wo bis in DDR-Zeiten in Schierke das Schmiedefeuer loderte, dreht sich seit inzwischen 28 Jahren die Töpferscheibe. Neben Tassen und Schalen bietet Inhaberin Dana Grundmann in der Vorweihnachtszeit auch saisonal passende Keramik an.