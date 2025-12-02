In Schierkes Alter Schmiede entstehen handgefertigte Keramik-Unikate mit Harz-Charme. Welche davon sich als Adventsdeko und Weihnachtsgeschenke eignen und wie sich die Inhaberin ihren Lebenstraum erfüllte.

Von der Dorfschmiede zur Töpferei: Adventsdeko aus Harzer Haus mit erstaunlicher Wandlung

Dana Grundmann bietet in der Töpferei Alte Schmiede in Schierke Keramik-Weihnachtsdekoration an.

Schierke. - Wo bis in DDR-Zeiten in Schierke das Schmiedefeuer loderte, dreht sich seit inzwischen 28 Jahren die Töpferscheibe. Neben Tassen und Schalen bietet Inhaberin Dana Grundmann in der Vorweihnachtszeit auch saisonal passende Keramik an.