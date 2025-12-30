weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz: Von Wernigerode nach Berlin: Harzer Retter bei der Kult-Silvesterparty in der Kulturbrauerei

Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz Von Wernigerode nach Berlin: Harzer Retter bei der Kult-Silvesterparty in der Kulturbrauerei

Die größte Indoor-Silvesterparty Berlins und mittendrin Rettungskräfte aus dem Harz: Worauf sich die Ehrenamtler vom Deutschen Roten Kreuz Wernigerode einstellen und warum sie in der Hauptstadt inzwischen bei Großveranstaltungen gefragt sind.

Von Holger Manigk 30.12.2025, 06:15
Die Sanitäter vom DRK Wernigerode waren bereits in der Silvesternacht 2024/25 in der Berliner Kulturbrauerei im Einsatz.
Die Sanitäter vom DRK Wernigerode waren bereits in der Silvesternacht 2024/25 in der Berliner Kulturbrauerei im Einsatz. Foto: Frank Engelmann/ Deutsches Rotes Kreuz

Wernigerode/Berlin. - 13 Floors, 30 DJs – die größte Indoor-Silvesterparty Berlins steigt 2025/26 wieder in der Kulturbrauerei. Die tausenden Gäste können sich in Notfällen unter anderem auf Ehrenamtler aus dem Harz verlassen.