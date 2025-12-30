Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz Von Wernigerode nach Berlin: Harzer Retter bei der Kult-Silvesterparty in der Kulturbrauerei

Die größte Indoor-Silvesterparty Berlins und mittendrin Rettungskräfte aus dem Harz: Worauf sich die Ehrenamtler vom Deutschen Roten Kreuz Wernigerode einstellen und warum sie in der Hauptstadt inzwischen bei Großveranstaltungen gefragt sind.