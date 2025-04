Hexen und Teufel erobern Ende April wieder den Harz. Dieses Jahr dürfen sich Walpurgis-Fans besonders freuen: Die mystische Party in Schierke mit mehreren Bands, Feuerwerk und Mittelalter-Spektakel dauert zwei Tage.

Walpurgis 2025 in Schierke: Programm, Tickets, Shuttle und Straßensperrungen - Das müssen Besucher und Einheimische wissen

Das Fest der Hexen und Teufel steht bevor: In Schierke wird zwei Tage lang die Walpurgis gefeiert.

Schierke. - Gerade einmal 487 Einwohner zählt das Harz-Dorf Schierke. Normalerweise. In der Walpurgisnacht wird der höchstgelegene Wernigeröder Ortsteil von Tausenden Hexen und Teufeln bevölkert, die gemeinsam in den Mai feiern. Dieses Jahr geht das schaurig-mystische Vergnügen sogar in die Verlängerung.