Walpurgis naht, und damit viele Veranstaltungen im gesamten Harz. Auch in der Stadt Oberharz am Brocken wird gefeiert. Ein Überblick über die bevorstehenden Feste.

Oberharz am Brocken. - Die Hexen sind wieder los: Im Harz finden wieder zahlreiche Veranstaltungen zur Walpurgisnacht statt. Auch in der Stadt Oberharz am Brocken wird in verschiedenen Orten gefeiert.