Personalentscheidung in Klosterstiftung Ilsenburg Warum Fürst Vorstandschef Rainer Schulze aus Klosterstiftung Ilsenburg wirft

Mitten in laufenden Sanierungsarbeiten an der Klosteranlage Ilsenburg ist der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Rainer Schulze, überraschend abberufen worden. Was Philipp Constantin Fürst zu Stolberg-Wernigerode dazu sagt.