Warum im Ilsenburger Stadtwald das Totholz entfernt wird

Drübeck/Ilsenburg - Sie heißt Ludmilla und sie steht am Wegesrand im Tänntal. Wer zur Plessenburg wandert, kommt direkt an ihr vorbei. Ludmilla ist jedoch kein menschliches Wesen, sondern eine Maschine, die bei Holzrückearbeiten eingesetzt wird. Sie fungiert im Prinzip als Talstation für eine Art Seilbahn, mit der die gefällten Bäume aus dem Wald – in diesem Fall ein Steilhang - geholt werden. Und Ludmilla heißt die Maschine, weil Arbeiter ihr diesen „Kosenamen“ gegeben und ihn an die Maschine gemalt haben.