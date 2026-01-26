Kinderbetreuung im Harz Wegen Geburtenrückgang: Wernigerode baut weitere Krippen- und Kita-Plätze ab

Die Krippe Auerhahn ist nur der Anfang: Seit Monaten kursieren Gerüchte über Kita-Schließungen in Wernigerode. Jetzt schafft die Stadtverwaltung Klarheit – und bestätigt einige der Sorgen von Familien und Erziehern. Welche Einrichtungen vor Veränderungen stehen.