Winterzauber im Harz: Wernigerode ist über Weihnachten und Silvester so gut wie ausgebucht. Wie Last-Minute-Bucher für den Kurzurlaub trotzdem noch eine Unterkunft finden.

Last-Minute-Urlaub in den Weihnachtsferien: Wo es in Wernigerode noch freie Unterkünfte gibt

Noch lockt der Weihnachtsmarkt viele Touristen in Wernigerodes Hotels - doch auch nach dem 24. Dezember 2025 ist in der Harz-Stadt für festliches Ambiente gesorgt.

Wernigerode. - Die zweiwöchigen Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beginnen am Montag, 22. Dezember 2025 - Urlaubsregionen von der Nordsee bis zum Harz stellen sich auf einen Besucheransturm ein. Wer spontan einen Kurzurlaub über die Feiertage oder Silvester in Wernigerode buchen möchte, hat schlechte Karten. Doch es gibt noch Chancen auf eine Unterkunft.