Kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage: Welche Trends den Weihnachtsbaum-Kauf 2025 in Wernigerode prägen, woher die Nordmanntannen stammen, wie teuer sie sind und wo man Schnäppchen findet.

Weihnachtsbaum kaufen in Wernigerode: Aktuelle Preise und Trends 2025 -

Verkäufer Holger Ennen (rechts im Bild) hilft einem Kunden auf dem Anger-Großparkplatz in Wernigerode bei der Auswahl des Weihnachtsbaumes.

Wernigerode. - Wenige Tage vor Heiligabend herrscht Hochkonjunktur vor Garten-, Bau- und Supermärkten in Wernigerode: Der Verkauf von Weihnachtsbäumen geht in die heiße Phase. Doch was müssen Käufer 2025 für Nordmanntanne, Blaufichte & Co. zahlen? Eine Stichprobe.