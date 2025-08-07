Es könnte die letzte erhaltene Feldbahn ihrer Art sein. Und sie befindet sich seit kurzem Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Was es mit dem historischen Fahrzeug auf sich hat.

Diese Lok aus dem Jahr 1935 steht nun in Benneckenstein. Sie soll die letzte erhaltene Maschine ihrer Art sein.

Benneckenstein. - Seit den 1960er Jahren sei bekannt, dass es irgendwo in Deutschland eine Feldbahn dieser Art noch gebe. Aber jahrzehntelang „galt sie als verschollen“, berichtet Mario Tänzer vom Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Nun konnte sich das Museumsteam die – wahrscheinlich weltweit letzte erhaltene – Maschine dieser Art sichern. Und es ist nicht die einzige Neuheit.