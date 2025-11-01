Schokolade trifft Solidarität: Bei der Chocolart in Wernigerode wird nicht nur genascht, sondern auch Hoffnung geschenkt. Besucher des Schokoladenfestivals spenden für den Verein krebskranke Kinder im Harz.

Schokoladenkönigin Ruth I. unterstützt eine Spendenaktion, die zugunsten krebskranker Kinder während des Wernigeröder Schokoladenfestivals Chocolart stattfindet.

Wernigerode. - Das Schokoladenfestival Chocolart in Wernigerode, das bis zum 2. November stattfindet, ist mehr als fünf Tage Dauerschlemmen. Die Veranstaltung wird als Rahmen für eine Spendenaktion zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder im Harz genutzt. Geld, das gerade dringend benötigt wird.